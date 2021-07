Inter Milão anuncia rescisão de contrato com João Mário

O Inter Milão anunciou nesta segunda-feira a rescisão de contrato com o português João Mário, que passa, assim, a ser um jogador livre. O médio de 28 anos poderá agora assinar pelo clube que entender, sendo o Benfica um dos pretendentes.

O internacional português tinha mais um ano de contrato com os milaneses, mas não entrava nas contas do campeão italiano, que já o tinha emprestado ao West Ham e ao Lokomotiv Moscovo, antes da cedência ao Sporting, na última temporada.

O jogador ainda alimentou a expectativa de que os “leões” accionassem o direito de compra do passe no final do empréstimo, mas isso não veio a suceder e o Benfica terá entrado na corrida. A presença de uma cláusula anti-rivais no contrato terá gerado algumas dúvidas, mas, como este desenlace, essa questão fica ultrapassada.