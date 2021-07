Benfica tem três vias para convocar uma Assembleia Geral extraordinária

Num dos momentos mais conturbados da vida do Benfica, com Rui Costa ao leme e Luís Filipe Vieira em prisão domiciliária, enquanto sócios e oposição questionam o rumo do clube à luz de dúvidas estatutárias e rebates de consciência, as “águias” debatem-se com um estilo de governação de alto risco. Sobretudo de vazio de poder, com a direcção sujeita a todo o género de pressões e à instabilidade própria de uma navegação à vista, que muitos acreditam só poder ser resolvida em Assembleia Geral (AG) extraordinária.