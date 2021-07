Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo juntas no WPT

As jogadoras portuguesas anunciaram neste fim-de-semana que se vão separar das parceiras espanholas com quem iniciaram a época e estreiam-se em conjunto no circuito mundial já nesta quinta-feira.

São as duas melhores jogadoras do padel português e têm dividido o domínio da modalidade a nível interno, com a conquista nos últimos dois anos do título nacional jogando lado a lado, mas, até esta semana, no World Padel Tour (WPT) estiverem sempre em lados opostos do campo. No entanto, a partir desta quinta-feira, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo vão iniciar também uma parceria no principal circuito internacional de padel.

O anúncio da separação das duas jogadoras portugueses com as parceiras que iniciaram a temporada 2021 do WPT surgiu neste fim-de-semana, após o final do Estrella Damm Valência Open 2021, a sétima etapa do circuito. A primeira a comunicar a ruptura com a companheira com quem jogou os primeiros torneios do ano foi Ana Catarina Nogueira.

De forma sucinta, a jogadora do Porto limitou-se a dizer que a prova valenciana tinha sido o “último torneio” que tinha disputado ao lado da andaluza Teresa Navarro, n.º 37 do ranking mundial, a quem desejava “o melhor sempre e muita sorte para o futuro”.

Cerca de um dia depois, foi a vez de Sofia Araújo informar que não continuaria a jogar com Eli Amatriaín. Numa nota publicada nas redes sociais, a padelista portuguesa agradeceu a “confiança” num “desafio” que tiveram “num momento que foi muito difícil” para Amatriaín, que no final da época passada colocou um ponto final numa parceira de quase uma década com Patty Llaguno.

“Procurei ajudar de todas as maneiras, mas infelizmente as coisas não saíram como gostaríamos. Temos que estar tranquilas porque demos sempre tudo. Guardo todos os momentos e aprendizagem”, escreveu ainda Araújo, que conclui dizendo que continuará a “seguir de perto” a n.º 15 do WPT.

Concluído este capitulo na carreira das jogadoras portugueses, que no final de Junho não tiveram a oportunidade de disputar o Campeonato Europeu por decisão da Federação Portuguesa de Padel, o que motivou a censura pública de Ana Catarina Nogueira, as campeãs nacionais vão replicar a nível internacional uma parceria que já vinha sendo testada a nível interno.

No final de 2019, após a melhor época da sua carreira onde chegou ao n.º 6 do ranking mundial, Nogueira comentou em entrevista ao PÚBLICO a possibilidade de jogar ao lado de Araújo no WPT, mas, na altura, colocou “de parte essa possibilidade para 2020”, uma vez que, sendo uma jogadora de esquerda, tal como Araújo, a passagem para o lado direito no WPT exigiria à portuense “um período de adaptação, de muito treino e uma experiência competitiva a um nível superior”.

Ano e meio depois, Ana Catarina Nogueira vai mesmo passar para o lado direito do campo, com Sofia Araújo à sua esquerda, e a estreia da dupla campeã nacional no circuito mundial acontecerá já nesta semana, no Marbella Challenger, onde as portuguesas serão as terceiras cabeças-de-série.

Num torneio onde Amatriaín também jogará pela primeira vez com a nova parceira (Carolina Navarro), Nogueira e Araújo vão defrontar nos oitavos-de-final, que se vão disputar na quinta-feira às 17h00 no court central do La Cañada Padel Center, as vencedoras do encontro entre Julia Bautista/Patrícia Martínez e Raquel Aguilar/Carmen Gámez.