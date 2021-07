Mirza estreia-se a solo com Far away e prepara um EP ainda para 2021

Esteve este ano na ribalta devido à sua participação no concurso televisivo All Together Now, da TVI, onde interpretou canções como Stay with me, de Sam Smith, ou All of me, de John Legend. Mas o seu caminho na música já vinha de muito antes e agora prepara o seu primeiro disco a solo, um EP, com o nome de Híbrido Vol. 1 e lançamento previsto para o último trimestre deste ano. Para já, estreia dia 13 de Julho uma primeira canção e respectivo videoclipe: Far away, aqui em estreia.

Nascido em Maputo, Moçambique, em 6 de Julho de 1986, Mirza Lauchand descreve-se a si próprio como “um apaixonado por música”, acrescentando (numa breve autobiografia escrita para apresentar um concerto nos Duetos da Sé, em 2017, com André Mendes e Tiago Martins) que “a etnicidade dos sons locais, o soul de outras paragens e a modernidade do rap foram desde sempre inspiração” para a música que foi abraçando. Em Portugal desde 1998 (com 12 anos), entrou nos Pupilos do Exército, onde fundou um grupo de rap amador chamado Outbraves. Mais tarde, em 2007, integrou os Faith Gospel Choir (agora Gospel Collective) e em 2012 os Soul Gospel Project, participando no musical Oh Happy Days, no Teatro Villaret.

Ao longo deste seu percurso, não só actuou em diversos palcos (Rock In Rio, Festa do Avante!, Festival de Gent, Aula Magna, Cinema São Jorge, Festival da Canção) como partilhou o palco ou trabalhou com músicos como Selma Uamusse, Bernardo Sassetti, Dengaz, Legendary Tigerman, Agir, Matay, NBC, entre outros. Far away é o primeiro passo da sua carreira a solo.