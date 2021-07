Segunda, na TV: o regresso de Guerra dos Mundos, para viver Um Dia de Cada Vez com Um Amor do Tamanho do Mundo

CINEMA

A Hora Mais Negra

Cinemundo, 17h

Em 1940, a Europa atravessa um período negro, com a Alemanha nazi a ganhar território e poder. Winston Churchill vê-se nomeado de urgência para o cargo de primeiro-ministro britânico. Poucos dias depois, depara-se com a maior e mais difícil decisão da sua vida: aceitar um tratado de paz com a Alemanha, submetendo-se às suas ordens; ou declarar guerra ao inimigo, lutando pela independência do seu povo. Com realização de Joe Wright (Orgulho e Preconceito, Expiação) e argumento de Anthony McCarten, o filme conta com (um quase irreconhecível) Gary Oldman, Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas e Lily James. Nomeado para seis Óscares da Academia, acabou por receber dois: Melhor Actor Principal (Oldman) e Melhor Caracterização.

Um Amor do Tamanho do Mundo

RTP2, 22h53

Este filme baseia-se nas memórias da escritora norte-americana Novalyne Price (protagonizada por Renée Zellweger) relativamente ao romance que teve com o autor Robert E. Howard (Vincent D´Onofrio), um nome da literatura fantástica, criador da saga Conan, o Bárbaro. Neste filme, Price conhece Howard ainda antes de se tornar escritora. Embora sintam uma paixão grande, a relação sofre muitos entraves. Realizado pelo cineasta canadiano Dan Ireland.

Escândalo na Corte

TVCine Edition, 22h

O especial Clássicos Sophia Loren continua a comemorar os quase 90 anos da carreira da actriz italiana. Neste filme, realizado por Michael Curtiz, Loren é uma bela princesa europeia que se apaixona, escandalosamente, por um milionário americano. Maurice Chevalier, John Gavin, Angela Lansbury, Tullio Carminati compõem o resto do elenco.

SÉRIES

Mr. Mayor

TVCine Emotion, 22h10

Ted Danson é Neil Bremer, uma lenda da televisão americana, sediado em Los Angeles, que decide concorrer à presidência da câmara local sem estar realmente a par do que se passa no mundo e nos dias que correm. Acaba por conseguir o cargo, trazendo consigo, como sua Vice, uma vereadora idealista protagonizada por Holly Hunter. Esta série de Tina Fey e Robert Carlock estreou ainda em Junho, com exibição às segundas-feiras. Está também disponível no serviço on-demand TVCine+, com direito a todos os episódios já transmitidos cá.

Um Dia de Cada Vez

Fox Comedy, 20h40

Estreia, com exibição de segunda a sexta, de um remake modernizado de um clássico da televisão americana dos anos 1970. A série contemporânea foca-se numa família cubana em Los Angeles. Justina Machado é Penelope, a matriarca da família, antiga militar e, agora, enfermeira. O desafio é equilibrar a sua nova vida profissional, a sua família e os traumas do seu serviço militar. Ao seu redor tem a filha adolescente Elena (Isabella Gomez), o mais novo Alex (Marcel Ruiz) e a mãe Lydia (Rita Moreno, uma célebre actriz latina, de filmes como Amor Sem Barreiras). Com a comédia como lente, abordam-se temas sérios como a migração ou a homossexualidade, entre outros.

Guerra dos Mundos

Fox, 22h15

Estreia da segunda temporada de Guerra dos Mundos, com episódios sempre à segunda-feira. Emily (Daisy Edgar-Jones, de Normal People, na HBO) é uma das poucas pessoas que sobreviveram a um ataque de alienígenas na primeira temporada. Descobriu, depois, uma ligação pessoal com estes seres de outro mundo, que podem não ser realmente de outro planeta. Na segunda temporada, encontramos um mundo onde é difícil perceber em quem confiar. Nos primeiros episódios, lidamos com o desaparecimento de Emily e a luta dos sobreviventes em Londres. A série conta também com Gabriel Byrne.

DOCUMENTÁRIO

Tesouros Perdidos do Egipto

National Geographic, 23h

Abertura do especial Maravilhas do Egipto, com vários documentários sobre o signo deste país. Às segundas, todo o mês. Em Tesouros Perdidos do Egito: Tesouros de Tutankhamon, seguimos arqueólogos enquanto estes desvendam os mistérios do faraó Tutankhamon, com a tecnologia mais recente a explicar como o túmulo permaneceu escondido durante tanto tempo.

INFANTIL

Ursinhos Carinhosos - Liberta a Magia

Panda, 16h

Estreia da nova temporada dos Ursinhos Carinhosos. Esta série clássica tem um novo e moderno look. Liberta a Magia promete aventuras estrada fora, novos lugares e inúmeras criaturas inusitadas e desconhecidas.