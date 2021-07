Graça Fonseca na ARCOMadrid: “É fundamental abrir o mercado da arte”

Esteve nos stands de vários galeristas portugueses. Que apreciação faz da participação nacional?

É muito importante. Representa uma grande diversidade de artistas nacionais. No momento que estamos a viver, depois de 15 meses de pandemia, pude verificar, entre os participantes, um sentimento positivo, de que é bom estar de volta [à feira]. Era fundamental retomar este contacto com o público geral e com os coleccionadores.