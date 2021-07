Ciborgues, biologia e comunidade num Mexe que completa dez anos a pisar o Risco

A celebrar dez anos de actividade, o Mexe – Encontro de Arte e Comunidade prepara-se para mais uma edição, a sexta, com agenda e datas já definidas. O programa, eclético e multidisciplinar, ainda que com as incertezas inerentes à pandemia, foi divulgado nesta segunda-feira, com uma novidade: entre 18 de Setembro e 3 de Outubro, o cartaz do evento portuense estende-se até Lisboa e Viseu. O mote para este ano é O Risco.