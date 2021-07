Portugal com 2323 casos de covid-19 e oito mortes

Portugal registou, no sábado, 2323 novos casos de covid-19 e oito mortes provocadas pelo vírus. Os dados constam do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo. Desde o início da pandemia, o país conta 907.974 infecções e 17.156 óbitos.

O número de internamentos subiu face aos dados de sexta-feira (mais 40), com os números de pacientes em unidades de cuidados intensivos a subirem, também (são agora mais nove). Há agora 672 doentes nos hospitais portugueses a combater a infecção, 153 destes em cuidados intensivos.

Lisboa e Vale do Tejo é novamente a região com maior número de infecções registadas. Dos 2323 casos comunicados às autoridades de saúde, 1058 (aproximadamente 46% do total) foram nesta zona do país. O Norte do país, a segunda região mais afectada pela pandemia, somou 693 infecções (30% do total).

Somadas, as regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo representam mais de três quartos das infecções.

Seis das oito mortes ocorreram em Lisboa e Vale to Tejo. O Alentejo e o Algarve, ambas com um óbito, também registaram vítimas mortais por covid-19 no sábado.

Foram dadas como recuperadas da infecção mais 1019 pessoas, num total de 845.516 desde o início da pandemia.

Existe, contudo, um aumento do número de infecções activas no país. Neste momento, há 45.302 casos de covid-19 activos no país, mais 1296 do que na sexta-feira.

Há ainda mais 1127 contactos sob a vigilância das autoridades, num total de 73.762.