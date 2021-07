Morreu Constança Braddell, que sofria de fibrose quística, aos 24 anos

Constança Braddell, jovem que sofria de fibrose quística e que deu maior visibilidade à doença, morreu este domingo aos 24 anos.

Numa publicação no Instagram, a 3 de Julho, a família informava que a jovem estava internada em cuidados intensivos há já uma semana, numa “situação de extrema gravidade”. “O que está a suceder com a Constança é inesperado e nunca antes ocorrido no seu panorama clínico”, escreveu a família.

Constança Braddell recorreu às redes sociais para expor a luta contra a fibrose quística, numa fase em que a doença começou a ter um grave impacto na sua vida quotidiana. O caso tornou-se conhecido em todo o país. “NÃO QUERO MORRER, QUERO VIVER”: numa publicação feita no Instagram com este título, a jovem descreveu a dura luta contra a doença nos últimos seis meses, bem como os efeitos devastadores da fibrose quística.

Poucos dias depois da publicação e na sequência da atenção mediática dada a este caso, o Infarmed aprovou 14 pedidos de Autorização de Utilização Especial (AUE) do Kaftrio, para tratamento da fibrose quística, entre os quais seis do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), entre as aprovações estava o pedido de Constança Bradell.

“É com grande tristeza que hoje, dia 11 de Julho pouco depois das 14h, a nossa querida Constança nos deixou”, escreve a família em comunicado publicado este domingo no Instagram da jovem.

“A Constança viveu constantemente a sua vida com um admirável positivismo e entrega. Nunca tomou nada por garantido, apreciando cada momento da sua vida como se fosse o seu último. Obrigada a todos os que se juntaram recentemente para ajudá-la a celebrar a Vida - é graças a todos e cada um de vós que ela viveu os mais extraordinários últimos meses da sua vida feliz e esperançosa.”

A família não deixou de agradecer o apoio dos amigos, família e da equipa médica. “A Constança mostrou ao mundo o significado de ‘Acreditar’ e tornou-se numa inspiração para todos nós. Ela será e permanecerá sempre uma fonte de inspiração. Aquela com o sorriso mais contagioso, que radiava energia e uma força de espírito inigualável.”