Graça Freitas: a partir de Setembro poderemos “assumir a nossa vida com alívio das medidas”

Directora-geral da Saúde adiantou que apenas 0,1% das pessoas vacinadas com duas doses contraiu o vírus. Comportamentos ao fim-de-semana são diferentes dos restantes dias da semana, defende Graça Freitas, concordando com as restrições impostas ao sábado e domingo.

A directora-geral da Saúde considera que Portugal poderá retomar alguma da normalidade perdida para a covid-19 já em Setembro. As autoridades de saúde prevêem que 80% da população tenha recebido, até ao final desse mês, pelo menos uma dose da vacina, com 70% a estar já completamente vacinada. Esta previsão conta já com o pressuposto de que a vacinação de crianças entre os 12 e os 15 anos contra a covid-19 será autorizada, revelou Graça Freitas. A partir deste nível, que confere à população um nível de imunidade “bastante bom”, a responsável considera que a tendência será para aliviar as medidas de restrição.