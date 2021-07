Festejos do Sporting podem ter ajudado a espalhar variante Delta no país

No início de Maio, estirpe tinha uma prevalência que rondava apenas os 5%. Matemático Óscar Felgueiras reforça que ajuntamentos leoninos tiveram impacto no agravamento da pandemia em Lisboa e Vale do Tejo. Esta segunda-feira acaba o prazo de 60 dias para a finalização do inquérito pedido pelo MAI sobre a actuação da polícia nos festejos.

Os festejos da conquista do título do Sporting em Maio podem ter contribuído para a propagação da variante Delta pelo país nas semanas seguintes. De acordo com o matemático Óscar Felgueiras, que já tinha ligado este ajuntamento com a subida de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, a estirpe do vírus, que ainda não tinha grande expressão no país no início de Maio, pode ter encontrado terreno fértil nesta celebração.