Covid-19: GNR acaba com rave ilegal com mais de 300 pessoas num pinhal em Sintra

A GNR acabou com uma festa ilegal num pinhal no concelho de Sintra, na madrugada de sábado, onde estavam mais de 300 pessoas e que desrespeitava as medidas para conter a pandemia de covid-19, anunciou este domingo esta força de segurança.

Os militares deslocaram-se ao local já depois da 1h, após receberem uma denúncia anónima, e encontraram mais de 300 pessoas, sobretudo jovens, numa rave "em pleno desrespeito pelas normas vigentes”, explicou ao PÙBLICO fonte da GNR. A festa tinha sido anunciada pelas redes sociais.

A GNR cessou “de imediato a festa ilegal” e o organizador do evento e respectiva equipa foram identificados, para “serem levantados os respectivos autos de contra-ordenação e auto de notícia”. Foi ainda apreendido todo o material de som, informa o Comando Territorial de Lisboa, em comunicado.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em Março de 2020, morreram 17.148 pessoas e foram registados 905.651 casos de infecção, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.