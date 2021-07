Telmo Correia afasta possibilidade de debate sobre questões internas nas jornadas do CDS

O presidente do grupo parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, afastou a possibilidade de discussão de questões internas do partido nas jornadas parlamentares que decorrem esta segunda-feira e terça-feira, indicando que esses assuntos são debatidos nos locais próprios.

As jornadas parlamentares do CDS, que se realizam em São João da Madeira, têm como tema “Soberania e Recuperação de Portugal”. Entre as iniciativas previstas, está um jantar em que serão abordados “Os desafios da oposição” e o orador convidado será o eurodeputado do CDS, Nuno Melo.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o presidente do grupo parlamentar centrista disse que convidou pessoalmente Nuno Melo, “até numa lógica de integração e de colaboração entre os vários representantes políticos do CDS”.

Questionado se as questões internas, como a oposição à direcção do partido, poderão ser também temas abordados, o líder parlamentar afirmou que “o debate é sobre oposição no país, é isso que preocupa o grupo parlamentar do CDS”.

Telmo Correia salientou que “as questões internas, e todas as questões internas, são discutidas nos fóruns internos e não no fórum das jornadas parlamentares”. “E eu serei absolutamente rigoroso e escrupuloso, eu distingo o que é uma discussão interna, na qual não estou inibido nem tenho nenhuma limitação, daquilo que é a função institucional do grupo parlamentar a que presido e que, desse ponto de vista, tem uma relação institucional e de lealdade absoluta com o partido e com todos os outros órgãos do partido”, frisou Telmo Correia.

De acordo com o programa disponibilizado aos jornalistas, as jornadas arrancam com uma visita a uma fábrica de lápis e um almoço-debate sobre “Jornalismo e política na era das redes sociais”.

Depois, ao início da tarde, o presidente do grupo parlamentar, Telmo Correia, faz a abertura das jornadas, seguindo-se um painel sobre “Soberania, segurança e investigação criminal”.

A moderação deste painel, que acontece alguns dias depois do debate que decorreu sexta-feira no Parlamento em torno da proposta do Governo que define a passagem das competências policiais do SEF para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, caberá ao ex-líder parlamentar do CDS Nuno Magalhães, que foi também secretário de Estado da Administração Interna.

Falando aos jornalistas, o líder parlamentar criticou a aprovação deste diploma na generalidade, apontando que “o parlamento tomou uma decisão lamentável”, que classificou como um “autêntico crime contra a segurança nacional”, e reiterou que nas áreas da soberania e da segurança o “Governo tem estado muito mal” e “há um descrédito muito grande do Governo e, em particular, do ministro da Administração Interna”.

Já na terça-feira, as jornadas parlamentares arrancam com um painel sobre “Recuperação económica”, moderado pelo deputado e candidato à presidência da Câmara Municipal de São João da Madeira, João Almeida.

Estas são “duas matérias que concentrarão muito a nossa atenção e eventualmente também a nossas iniciativas no regresso dos trabalhos parlamentares, em Setembro”, sublinhou Telmo Correia.

O encerramento das jornadas, caberá ao líder parlamentar, juntamente com o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos.

Telmo Correia assinalou que Aveiro é um “distrito onde o CDS sempre foi forte e importante, onde tem a presidência de três câmaras municipais”, e destacou também que o colega de bancada João Almeida, que “teve um empenhamento especial na organização das jornadas”, é candidato à presidência do município de São João da Madeira.