O combate europeu ao frio que nos desune dentro de casa

Assim que entra em casa, Vítor Calção veste uma T-shirt. Paulo Pereira anda encasacado e dorme com dois edredões. Dois países, duas realidades opostas de conforto térmico, que reflectem a desigualdade energética na União Europeia. Na Suécia, onde vive Vítor, quase todas as pessoas afirmam que conseguem manter a casa quente. Paulo vive em Portugal, onde muitos dizem o contrário. Na viagem por países que representam as diferenças europeias de conforto energético, é possível descobrir quem até já viva muito próximo do futuro desenhado pela União Europeia (UE): são quase 20% os portugueses incapazes de manter a casa quente no Inverno, quando na Suécia são menos de 2% e em Espanha 7,5%.