Perguntas e mais perguntas

A encíclica Fratelli Tutti é o livro da nossa identidade, servida ou traída. É o grande tratado prático de antropologia dos começos do século XXI.

1. Já foi dito, de muitos modos, que o ser humano nasce prematuro. Para estar pronto para a vida, seria preciso, não apenas nove meses, no seio da mãe, mas vinte. Como isso não é possível, os pais têm de contar, à partida, com a fragilidade da criança. Somos frágeis por natureza, não nascemos prontos, equipados para enfrentar os desafios da vida, como acontece com outros animais. Isto não tem só inconvenientes. O ser humano forja-se, desde o nascimento, como relação, num face-a-face carinhoso.