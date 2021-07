Chi gioca oggi?

Claro que nós temos de torcer pela Itália porque nos está na alma, no sangue e nas palavras que dizemos. A Inglaterra pode ser a nossa mais velha aliada mas a Itália é o nosso papá.

Tem graça que, passando os olhos pela imprensa inglesa e italiana, é a inglesa que está histérica com a final do Euro, enquanto a italiana continua preocupada com outras coisas.