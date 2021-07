Josef Nadj em versão visceral

O novo trabalho do coreógrafo húngaro Josef Nadj, Omma, uma peça para oito bailarinos africanos apresentada no Festival de Almada, está na capa do Ípsilon. Depois de anos a trabalhar sobre a ideia do duplo e de uma figura de rosto ausente, o coreógrafo regressou ao movimento como expressão primordial, diz-nos Gonçalo Frota, que acompanha o seu trabalho há anos. Quando o jornalista assistiu a esta peça teve uma primeira reacção de estranhamento.

“Este homem que nos habituámos a ver questionar, de forma por vezes radical, o lugar do corpo em cena, sob uma fortíssima influência do teatro de Samuel Beckett, há muito que nos parecia inconciliável com qualquer manifestação de dança rapidamente reconhecida enquanto tal”, escreve no Ípsilon, onde também se destacam outras obras a não perder no Festival de Almada, que termina a 25 de Julho.

Ao Ípsilon, Josef Nadj explica: “Quis confrontar-me com pessoas oriundas de uma outra cultura, com uma outra sensibilidade e com uma outra memória. E decidi aproximar-me e convocar bailarinos da África negra e de ver como posso partilhar as minhas intuições e o meu imaginário com os seus. Foi uma intuição de viver, de construir essa fórmula e de mergulharmos para ver que caminhos podíamos traçar juntos”.

Já nas salas de cinema o filme Bem Bom, de Patrícia Sequeira, conta-nos a história das Doce, que para Tozé Brito, criador, compositor e produtor desta primeira girl band portuguesa, foi “o projecto pop mais bem conseguido de Portugal”, como conta o também consultor do filme ao jornalista Mário Lopes no dossier que dedicámos ao tema.

Lena Coelho, Fátima Padinha, Teresa Miguel e Laura Diogo formaram a banda destas quatro mulheres “sonhadoras, profissionais, contraditórias, fruto e vencedoras de um sistema de homens”, como as retrata a jornalista Joana Amaral Cardoso, que com Mário Lopes conversou com Lena Coelho. A artista recorda ao Ípsilon esses tempos em que a banda nasceu - “numa altura em que ainda não tínhamos saído bem da ditadura, sobretudo da ditadura das mentalidades” - e fala do que perdeu, na sua vida pessoal, por causa da banda.

A jornalista do PÚBLICO andou também a pesquisar os jornais para retratar a época e conversou sobre o fenómeno que foram as Doce com Helena Matos, que foi consultora histórica de Bem Bom, e com as investigadoras Rita Grácio e Helena Neves. Um retrato da forma como as Doce eram vistas na época e como essa visão evoluiu com o passar dos anos numa óptica da história da representação das mulheres no espaço público e do feminismo.

Após um álbum conceptual no qual se chegou à pop para reflectir sobre triângulos amorosos e desencontros, o rapper norte-americano Tyler, The Creator volta a fazer do hip-hop protagonista em CALL ME IF YOU GET LOST, disco em que a ostentação mascara o desgosto emocional. Daniel Dias esteve a ouvir e deu-lhe quatro estrelas e meia.

O crítico de jazz Nuno Catarino ouviu À Espera do Futuro, o novo projecto de Beatriz Nunes, Paula Sousa e André Rosinha e a crítica de artes plásticas Luísa Soares de Oliveira escreve sobre Pinturas de Paisagem, a exposição de Cabrita (o nome pelo qual Pedro Cabrita Reis quer ser agora conhecido).

A jornalista Isabel Lucas encontrou-se com a escritora Patrícia Portela para falarem a propósito do seu mais recente livro, Hífen, editado pela Editorial Caminho. A seu livro “mais político e talvez mais literário, difícil de catalogar". Para a autora, “este livro é uma descida aos infernos".

O crítico Hugo Pinto Santos entrevistou o jovem poeta Marcos Foz, que considera ser “um óvni na poesia portuguesa”: aos 26 anos lançou o seu segundo livro, Vaca Preta.

E o crítico José Marmeleira fez um trabalho sobre como os discos pop e rock podem ser livros em que nos fala por exemplo da colecção pioneira norte-americana 33-1/3 ou da colecção Discogonie.

Ao Ípsilon, Fernanda Torres contou que anseia regressar aos palcos com um conto de Eça de Queirós. Numa conversa sobre o que andou a fazer neste último ano e meio de pandemia, actriz e escritora brasileira antecipa a sua participação no Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo, que acontece sempre nas segundas terças-feiras de cada mês.

O encontro realiza-se na próxima terça-feira dia 13 de Julho, às 22h de Lisboa (18h de Brasília), a escritora responderá às questões dos leitores na sessão Zoom (ID 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272) e em discussão estará o seu segundo romance, Glória e seu Cortejo de Horrores (ed. Companhia das Letras).

Foi há um ano que nasceu o Leituras, site do PÚBLICO dedicado aos livros, onde se pode aceder a grande parte do arquivo das críticas de livros publicadas no Ípsilon ao longo dos anos. Mas também às entrevistas com escritores que fazemos no PÚBLICO e não só, às pré-publicações e às saídas de livros. Tem também uma secção dedicada ao Encontro de Leituras, que nasceu em Dezembro passado e por onde já passaram: o angolano Ondjaki, os autores portugueses Valter Hugo Mãe, José Luís Peixoto e Afonso Reis Cabral; a escritora e professora de literatura brasileira Nádia Battella Gotlib, biógrafa de Clarice Lispector, e os escritores brasileiros Marília García e Jeferson Tenório.

Quem não conseguiu assistir às sessões no Zoom tem à sua disposição um pequeno vídeo que o PÚBLICO disponibiliza sobre cada sessão, e pode ouvir também o podcast Encontro de Leituras no Spotify, no Soundcloud, no iTunes. Quem quiser receber informações sobre o encontro pode inscrever-se em encontrodeleituras@publico.pt. Mas já posso anunciar que o nosso convidado de Agosto será o escritor brasileiro Laurentino Gomes para discutir Escravidão (ed. Porto Editora).

Lá vos esperamos.