Partido do ex-primeiro-ministro com ligeira vantagem nas primeiras sondagens das eleições búlgaras

O GERB, de Borisov, tem vindo a perder apoio devido à corrupção e surge praticamente empatado com o Este Povo Existe segundo as primeiras estimativas das legislativas.

A Bulgária voltou às urnas este domingo e as primeiras sondagens à boca das urnas mostram que não há nenhum vencedor claro nas legislativas. O partido do ex-primeiro-ministro, Boyko Borisov, parece ter uma ligeira vantagem, com 22,1% a 23,5% dos votos, mas muito próximo do partido anti-sistema Este Povo Existe (ITN) com 21,5% a 22,3%, segundo as estimativas da Gallup Internacional e da Alpha Research.

Estas foram as segundas eleições em três meses, com uma participação, estima-se, mais reduzida, do que nas eleições de Abril. As eleições antecipadas foram convocadas depois do Parlamento, muito fragmentado não ter conseguido formar um governo.

Mesmo se os resultados oficiais revelarem uma vantagem para o Cidadãos pelo Desenvolvimento Europeu da Bulgária (GERB) de Borisov, as possibilidades de formar uma coligação governativa são escassas, afirmam os observadores políticos. Isto, porque, ainda em Abril, apesar da vitória eleitoral, o partido conservador não conseguiu apoio suficiente.

Boyko Borisov ocupou o cargo de primeiro-ministro entre em 2009 e 2013, 2014 e 2017, e 2017 e Maio deste ano. Tem vindo a perder apoio devido à crise económica – a Bulgária é um dos mais pobres da União Europeia –, e à corrupção no panorama político, motivando a indignação popular.

Também por isso tem aumentado a adesão ao Este Povo Existe, liderado pelo cantor e moderador televisivo Slavi Trifonov. O partido não só tem crescido desde Abril, como conta com o apoio de dois partidos mais pequenos anticorrupção, Bulgária Democrática e Stand up! Thugs out!.

Ainda assim, o ITN e os eventuais parceiros podem vir a ter dificuldade em formar uma coligação sem o apoio de partidos tradicionais.

Uma analista política do Gallup International acredita que este pode ser “o fim da era de Borisov”, porque as “pessoas cansaram-se do seu estilo governativo autoritário e da sua abordagem popular. Também ficaram muito exasperadas com as alegações de corrupção”, explicou Parvan Simeonov, citada pela Reuters.

A verificarem-se os resultados, pode seguir-se um período de negociações políticas, ou mesmo novas eleições antecipadas, o que pode ter impacto na aprovação do Fundo de Recuperação da União Europeia ou na aprovação do orçamento de Estado.