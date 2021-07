Dentro de um clube de swing, à espera que volte a ser possível haver contacto

O universo do swing cresceu em número de espaços nos últimos anos, mas na sua maioria na obscuridade. O Moulin Rouge é um dos poucos clubes do país a funcionar dentro da legalidade, mas por força da pandemia está encerrado há mais de um ano.

Num espaço discreto, no centro da cidade do Porto, escondido dos olhos de quem caminha pelas ruas, há um clube onde só lá entra quem passa por um processo de aprovação. Os critérios são simples: exige-se apenas a quem lá vai que respeite o sigilo a que todos os visitantes têm direito e que todos os avanços feitos no seu interior aconteçam debaixo da premissa do consentimento. A partir daí os limites impostos vão até onde chega a imaginação de cada um, de forma a que se cumpram fetiches, fantasias sexuais ou se embarque numa primeira aventura.