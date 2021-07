Sem máscaras, milhares juntam-se em Londres para a final do Euro 2020

Inglaterra e Itália defrontam-se este domingo na final do Euro2020 de futebol, com os ingleses a tentarem em casa uma conquista inédita e a Itália à procura o seu segundo título europeu.

O peso histórico das duas selecções é muito diferente, com a Itália a ter no seu palmarés quatro títulos mundiais (1934, 1938, 1982 e 2006) e um europeu (1968), enquanto Inglaterra tem um único título mundial (1966).

Tal como no Mundial em 1966, o palco da final deste domingo do Euro2020 é o Estádio de Wembley, com restrições devido à pandemia da covid-19, mas prevendo-se que os quase 60.000 espectadores estejam a favor de Inglaterra.

O vencedor deste domingo sucede a Portugal, campeão europeu em 2016, e nesta edição do Europeu eliminado nos oitavos de final pela Bélgica.

A euforia tomou conta de Londres, com milhares de pessoas, muitas delas sem máscara, a juntarem-se nas ruas da capital inglesa. Epidemiologistas italianos e ingleses estão preocupados com as consequências destes ajuntamentos.