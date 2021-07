Transporte ferroviário de passageiros estava a acelerar antes da covid

Relatório da AMT revela uma fraca penetração da ferrovia no território nacional por contraste com uma intensa utilização do comboio nas zonas suburbanas.

A ferrovia estava a entrar nos carris uns meses antes da pandemia de covid-19, com elevadas taxas de crescimento da procura e o início do fim das supressões de comboios por falta de material circulante. Um relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), divulgado nesta quarta-feira, sobre o ecossistema ferroviário português em 2019, revela que a taxa média de crescimento anual do número de passageiros transportados em comboio passara de 5% entre 2013 e 2018 para 15% no último ano pré-pandemia.