Nos penáltis, a Itália voltou a sagrar-se campeã da Europa

A Itália sagrou-se neste domingo campeã europeia de futebol, ao bater, na final, em Wembley, a Inglaterra no desempate por grandes penalidades (3-2), depois de uma igualdade a uma bola. É o segundo título continental da história italiana, depois do de 1968.

O jogo começou da melhor forma para Inglaterra. Harry Kane recebeu a bola perto da linha lateral, variou para o corredor direito, Kyle Walker cruzou e Luke Shaw, ao segundo poste, finalizou de primeira para colocar os britânicos em vantagem.

Num primeiro tempo com poucas oportunidades de golo, a Itália passou a controlar mais a bola (mesmo sem conseguir ligar o jogo com eficácia) e fez um par de aproximações perigosas à baliza de Pickford. Mas o golo do empate só surgiria aos 67’, na sequência de um canto, em que Bonucci aproveitou um ressalto para empurrar para a baliza.

Houve muitas alterações de parte a parte, na disposição em campo e nos protagonistas, mas o resultado não se alterou, nem no tempo regulamentar, nem após a disputa do prolongamento. Foi, por isso, necessário ir para a marca dos 11 metros para se encontrar o vencedor.

Começou a Itália, com Berardi a marcar, Kane fez o mesmo e Belotti foi o primeiro a falhar. De seguida, a mesma sequência: dois marcados, por Maguire e Bonucci, e um falhado, por Rashford. Tudo empatado. Bernardeschi marcou e... Sancho permitiu a defesa de Donnarumma. Mas Pickford respondeu travando o remate de Jorginho. Não chegou, porque Donnarumma voltou a defender e segurou o título da Itália.