Tal como as histórias dos sprinters que sofrem para ultrapassar etapas de alta-montanha, os corredores que terminam as etapas com feridas – ou até lesões piores – são recebidos como heróis. Afinal, as componentes de sofrimento, abnegação, luta e superação criam um dos lados mais apreciados no desporto. Mas será esse um bom exemplo?