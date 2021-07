O Euro 2020 foi um fracasso sanitário? “Mais adeptos nos estádios é lucrativo para a UEFA”

Epidemiologistas italianos e ingleses preocupados com possíveis festejos. Especialistas não escondem ao PÚBLICO surpresa com ausência de máscaras e distanciamento nos estádios.

Usar máscara e manter o distanciamento físico diminuem significativamente o risco de transmissão do vírus: há mais de um ano que esta mensagem tem sido repetida inúmeras vezes por políticos e especialistas de saúde. Mas a verdade é que as partidas do Euro 2020 têm sido uma cápsula do tempo que nos transporta para uma realidade pré-covid-19. Adeptos juntos e sem máscara são imagem recorrente nas partidas da competição, aparentemente sem fiscalização efectiva das forças de segurança nos recintos.