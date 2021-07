Álcool, provocações e descontrolo antes da final em Wembley

Milhares de adeptos tomaram conta das ruas. Alguns tentaram forçar a entrada no estádio sem bilhete. Outros entraram em provocações com os adversários.

Longas horas antes do apito inicial, já milhares de adeptos se encaminhavam para as imediações do Estádio de Wembley, para uma festa pré-jogo regada a álcool e debaixo da supervisão atenta das autoridades londrinas. Pela hora de almoço, os passeios em redor do recinto já estavam pegajosos, por causa da cerveja, enquanto os adeptos cantavam e empunhavam bebidas. Alguns, de resto, chegaram mesmo a subir para o topo dos autocarros.

Um par de horas antes da partida, um elemento da segurança explicou à Reuters que alguns adeptos tentaram contornar os stewards, para conseguirem entrar no recinto sem bilhete, obrigando a uma interrupção momentânea das entradas. Mais tarde, um porta-voz de Wembley garantiu à BBC que essa quebra de segurança ocorreu num perímetro exterior e que ninguém conseguiu acesso ao estádio sem ingresso.

JUST IN - Fans force their way into Wembley amid chaotic scenes before England-Italy is to kick off.pic.twitter.com/xrbVPcPCgB — Disclose.tv ?? (@disclosetv) July 11, 2021

Em diferentes zonas de Londres, milhares de adeptos tomaram, desde cedo, conta das esplanadas dos bares, registando-se também uma forte concentração nas praças. Latas e garrafas de cerveja voaram, em algumas ocasiões, enquanto uma multidão de apoiantes vestidos com as cores de Inglaterra lançava tochas que tornavam o ar mais denso.

De resto, o uso de material pirotécnico aconteceu não só a caminho do estádio, mas também em algumas estações de comboio londrinas, com a polícia a reforçar o apelo à serenidade e as instruções de que só os portadores de bilhete deveriam encaminhar-se para Wembley.

Some #ENG fans appear to have stormed the gates at Wembley in an attempt to get inside the ground before tonight's #EURO2020Final. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 11, 2021

Gus McKay, um inglês de 53 anos, de Bradford-on-Avon, juntou-se aos compatriotas em Leicester Square. “O sentimento é incrível. Esperei toda a vida por isto [pela final do Europeu]”. Um sentimento partilhado por Dave Woodall, habitante de York: “Eu tinha um ano quando ganhámos o Campeonato do Mundo [em 1966] e isto é um sonho que já não pensei que pudesse tornar-se real. Sinto-me como uma criança no Natal, é o melhor sentimento de sempre. Não podia perder isto”.

O entusiasmo também deu, porém, lugar a algum descontrolo. O jornal Gazzetta dello Sport deu conta e momentos de tensão nas imediações do estádio, quando algumas latas e engenhos pirotécnicos foram lançados à passagem de um grupo de adeptos italianos, juntamente com palavras em tom ameaçador. As forças de segurança tiveram de intervir para serenar os ânimos e, de acordo com a AFP, embora alguns italianos tenham sido rodeados por um grupo bem mais numeroso de ingleses, não se registaram feridos.

England fans taking a song by an Italian and making it their own? Is it a sign?pic.twitter.com/a8CH1loQxm — COPA90 (@Copa90) July 11, 2021

No total, serão cerca de 6000 os espectadores a torcerem por Itália nas bancadas, uma franca minoria num Europeu claramente desequilibrado no campo logístico. Com mais de 60.000 lugares de capacidade, o Estádio de Wembley permitirá, mais uma vez, a Inglaterra jogar em casa neste torneio.