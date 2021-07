Voo de Richard Branson ao limite do espaço estimula “inovação aeroespacial”

A saga do turismo espacial conheceu este domingo um novo episódio: o bilionário Richard Branson completou com sucesso uma viagem ao espaço, onde a tripulação alcançou a gravidade zero num percurso que durou cerca de uma hora, a bordo da SpaceShipTwo da sua Virgin Galactic. Para o especialista Miguel Gonçalves, este passo é “muito mais do que turismo espacial” e serve de alavanca para a inovação aeroespacial, impulsionando, ao mesmo tempo, a criação de “um conjunto de inovações científicas e tecnológicas.”