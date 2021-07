Branson preparado para o primeiro voo espacial

Noventa minutos de voo, quatro minutos de microgravidade. Se tudo correr como planeado é isso que espera este domingo o bilionário britânico Richard Branson, passageiro no primeiro voo da sua Virgin Galactic. O foguetão VSS Unity deverá ser lançado às 15h30 (depois de um adiamento de duas horas e meia, primeiro contratempo), das instalações da empresa no Novo México, Estados Unidos, no que será a quarta missão tripulada além da atmosfera terrestre, mas a primeira com passageiros.

Branson, que levará consigo outros cinco funcionários da Virgin Galactic Holding Inc, tem divulgado a viagem como o princípio de uma nova no turismo espacial, com a empresa determinada a começar as viagens comerciais no próximo ano. E já terá centenas de passageiros ricos com reservas de bilhetes que custam cerca de 250 mil dólares (cerca de 210 mil euros).

O papel oficial de Branson neste voo é o de avaliar “a experiência do astronauta privado” e melhorar a viagem de futuros clientes. Junta-se a uma tripulação que inclui Beth Moses, instrutora principal da Galactic, Colin Bennett, engenheiro de operações principal, e Sirisha Bandla, vice-presidente de assuntos governamentais. Os dois pilotos serão Dave Mackay e Michael Masucci. O foguetão deverá chegar a uma altitude de 90 quilómetros garantindo já uma sensação de microgravidade e uma vista privilegiada para o planeta Terra.

Este é um mercado que pode valer milhares de milhões, mas primeiro é crucial demonstrar a segurança das viagens. Um protótipo mais antigo da nave da Virgin Galactic caiu no deserto californiano em 2014, causado a morte do piloto e assustando potenciais clientes.

A participação de Branson, de 71 anos, no voo desta tarde condiz com a imagem que gosta de cultivar, de aventureiro e explorador. Mas tem outra curiosidade, a antecipação em relação ao seu rival Jeff Bezos, fundador da Amazon e da empresa Blue Origin, que também tenciona viajar até ao espaço ainda este mês — no que já foi descrita como a corrida espacial dos bilionários.

Na aventura do turismo espacial destaca-se ainda mais um concorrente, o empresário Elon Musk que tem investido milhares de milhões de dólares neste negócio de levar pessoas ao espaço.

A viagem foi anunciada poucos dias depois de a Virgin Galactic ter recebido luz verde do regulador de segurança aérea dos EUA, Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), para levar as pessoas ao espaço.