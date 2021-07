“A nossa médica sabia o que tínhamos. Tenho ‘chorado’ muito por ela”

É caso para dizer quem te viu e quem te vê. Aqui não é quem, mas o quê. O novo edifício onde agora funciona o centro de saúde de Algueirão (Sintra) em nada se parece com o de habitação que, até ao dia 24 de Abril deste ano, acolheu esta unidade de cuidados de saúde personalizados (UCSP) e a obrigava a dividir-se por vários andares. Mas se a casa é nova, os problemas são velhos. À entrada do parque de estacionamento, presa nas grades que delimitam a área, uma faixa amarela com letras e números gordos diz tudo: “20.034 utentes sem médico de família.”