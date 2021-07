Portugal com 3162 novos casos de covid-19 e seis mortes

Portugal registou, na sexta-feira, 3162 novos casos de covid-19 e seis mortes provocadas pelo vírus. Os dados constam do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado. Desde o início da pandemia, o país conta 905.651 infecções e 17.148 óbitos.

O número de internamentos subiu face aos dados de quinta-feira, com os números de pacientes em unidades de cuidados intensivos também a registar um aumento. Há agora 632 doentes nos hospitais portugueses a combater a infecção, 144 destes em cuidados intensivos.

As regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo comunicaram 77% do total diário de casos de covid-19. A primeira registou 1047, com Lisboa e Vale do Tejo a comunicar 1407 infecções.

Foram dadas como recuperadas da infecção 2473 pessoas na sexta-feira, elevando para 844.497 as recuperações no país.

Apesar do número de recuperados, aumentou o número de casos activos de infecção em Portugal: são agora 44.006, mais 683 do que na quinta-feira.

Há também mais 1317 contactos sob vigilância das autoridades de saúde.