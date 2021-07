Os Pioneiros: a aldeia social onde o final da vida sabe a liberdade

Contrariando o dia anunciado pelo céu pardacento, o Sol revela-se por entre as nuvens e acomoda-se no pequeno alpendre de Glória Vidal, onde é sempre ansiado e bem-recebido. “Deus queira que venha muito, faz cá tanta falta”, suspira, interrompendo a pintura de mandalas para nos conduzir ao interior da casa. É a última da linha de cinco moradias prefabricadas em madeira que compõem a aldeia social da associação Os Pioneiros, em Mourisca do Vouga, Águeda. A habitação, que na verdade se divide em duas casas com capacidade para duas pessoas cada uma, tem uma cozinha, um quarto e uma casa de banho. As divisões são estreitas, mas têm tudo o que é preciso. “São jeitosinhas”, garante Glória.