Interrogatório de Luís Filipe Vieira já terminou. Medidas de coacção conhecidas este sábado

O interrogatório de Luís Filipe Vieira já terminou. O advogado do presidente do Benfica, Magalhães e Silva, está convicto de que as explicações dadas foram suficientes para clarificar as suspeitas do Ministério Público.

“É a minha convicção que sim [Luís Filipe Vieira conseguiu defender-se]. As explicações que Luís Filipe Vieira deu, no meu entendimento, ilibam-no integralmente”, afirmou o advogado aos jornalistas.

Os quatro detidos aguardam, agora, a deliberação quanto às medidas de coacção aplicadas. Magalhães e Silva adianta que estas serão conhecidas já este sábado, considerando que a suspensão de funções de Vieira na presidência do Benfica será suficiente para o perigo de continuação de actividade criminosa, um dos pressupostos invocados na defesa da prisão preventiva.

“Convicção nas medidas de coacção? Não gosto de antecipar convicções: como em termos de decisão já vi de tudo, não gosto de cavalgar numa convicção”, afirmou Magalhães e Silva.