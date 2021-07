“Paulo Murta nunca foi gestor do Grupo Espírito Santo nem está ou esteve envolvido em qualquer processo onde lhe seja imputada a prática de crimes de corrupção”

Como consta no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21.08.2020 , Paulo Murta “encontra-se acusado, desde 24 de Abril de 2019, no âmbito do processo n° 4:17-CR-00514 , que corre termos no United States District Court for the Southern District of Texas, EUA:

- de um crime de branqueamento de capitais p. e p. pelo Título 18 do Código Penal dos E.U.A., Secção 1956 (h) com pena abstractamente aplicável de 20 anos;

- de um crime de associação criminosa com vista à violação da Lei relativa às Práticas de Corrupção Internacional, em violação do Título 18 do Código dos Estados Unidos, Secção 371 do Código Penal dos E.U.A., punível com uma pena máxima de cinco anos de prisão;

- de um crime de branqueamento de capitais em violação do título 18, Secção 1956 (a) (2) (A) e 2, do Código Penal, punível com pena máxima abstractamente aplicável de 20 anos de prisão”.