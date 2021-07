A cautela sensata de Marta Temido

O Governo voltou a mudar de estratégia de combate à pandemia de covid-19. Mais uma vez, o Conselho de Ministros aprovou novas regras. Agora, retirou as restrições de entrada e saída da Área Metropolitana de Lisboa e a limitação de horários na restauração ao fim-de-semana e feriados. Manteve a proibição de circulação na via pública entre as 23h e as 5h do dia seguinte e adoptou uma nova medida para acelerar e incentivar a vacinação e a testagem.