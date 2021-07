Vladimiro Feliz: “Rui Moreira tornou-se um autarca vulgar”

O antigo vice-presidente de Rui Rio está de regresso à política, desta vez como candidato à Câmara do Porto. Escolha pessoal do líder do PSD, Vladimiro Feliz, de 47 anos, é licenciado em Engenharia Mecânica e dirige o departamento de Pessoas e Tecnologias Digitais no CEIIA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, em Matosinhos. Orgulha-se do trabalho que fez como vereador e destaca o facto de o Porto ter sido eleito “Melhor Destino Europeu, em 2012”, quando teve o pelouro do Turismo.