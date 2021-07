Estas fotografias de esquilos são como um filme da Disney na natureza

Em Gotemburgo, Johnny Kääpä, fotógrafo de 55 anos, anda atrás de esquilos vermelhos para criar "uma versão da Disney da fotografia de natureza". Embora não saiba se os esquilos sentem mais para além de sono, fome e medo, o sueco acredita nessa possibilidade e procura conceber imagens que pareçam expressar esses sentimentos.

Em pequeno gostava de fazer banda desenhada, poemas ou textos sobre música para vender aos amigos. Mais tarde, interessou-se pelo cinema e pela edição, até comprar uma máquina fotográfica e começar a disparar. Fotografa casamentos, recém-nascidos, eventos e concertos — até a Rainha da Suécia já imortalizou.

Fotografar esquilos "simplesmente aconteceu e os seguidores adoraram", explica Johnny, em declarações por email ao P3. As reacções e os pedidos foram surgindo, levando o fotógrafo a criar uma conta de Instagram dedicada aos pequenos animais. "A minha conta normal tem 1 500 seguidores. A dos esquilos tem 17 000", sublinha.

"Eu não sou nenhum encantador de esquilos, embora naturalmente converse com eles", explica o fotógrafo, acrescentando: "Se os subornarmos com comida, os esquilos acabam por se aproximar o suficiente para obtermos excelentes fotografias,"

Fotografa apenas esquilos vermelhos, uma espécie que começa a estar em risco na Suécia por causa da introdução do esquilo cinzento nos mesmos ecossistemas. As fotografias são captadas ao longo das várias estações do ano, resultando em retratos bastante expressivos da vida íntima dos animais. Ao todo, Johnny já captou centenas de imagens. E, muitas vezes, tem ainda "mais orgulho na legenda do que na fotografia" quando consegue pensar numa frase engraçada.

