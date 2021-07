Os EUA apagaram a luz e os taliban vão reacendê-la

Os EUA apagaram as luzes no Afeganistão e preparam-se para deixar o país onde entraram há 20 anos, para derrubar o terrorismo islâmico na sequência dos ataques do 11 de Setembro. Como escreve Lluís Bassets no El País, a precipitada saída da gigantesca base de Bagram “invoca inevitavelmente o último helicóptero sobrecarregado que partiu do telhado da embaixada de Saigão a 30 de Abril de 1975”.