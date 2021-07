Leiria para os amigos, um Douro verde para todos e uma nova pousada a Sul

Já estamos fartos de saber – e de sentir na pele – que este é mais um Verão atípico. Mas há quase sempre uma oportunidade na adversidade: mais um Verão em pandemia, mais uma possibilidade de olharmos para dentro, para o muito que Portugal tem para oferecer. Leiria, porque não? A candidata a Capital da Cultura em 2027 quer mostrar-se à Europa como uma cidade unida e com sentimento – e para isso preparou um roteiro daqueles que se fazem para “os melhores amigos”, como descreve a coordenadora do Museu de Leiria, Vânia Carvalho. Sempre com o castelo de guarda, vamos do menino do Lapedo a Eça de Queirós, passando por um órgão de tubos divino, por memórias da indústria dos plásticos e por moinhos de papel. A Andreia Marques Pereira e o Nuno Ferreira Santos guiam-nos nesta viagem.

Já o Mário Barros desbrava alguns concelhos do Norte de Portugal que querem mostrar um Douro mais verde. Baião, Resende, Cinfães, Amarante e Marco de Canaveses potenciam características naturais para que a zona de transição vinícola seja um local de atracção turística. E têm uma carteira recheada de ofertas. Ora espreite.

Mais a Sul, mais concretamente numa pontinha do Algarve, abriu no início deste mês a Pousada Vila Real de Santo António. A Mara Gonçalves já lá dormiu e constatou que é um hotel aberto à rua, mais descontraído e focado nos produtos regionais.

Por falar em produtos, a Alexandra Prado Coelho esteve no Festival Altitudo, na Guarda, e traz-nos as histórias das comidas de montanha que por lá se serviram, entre a cabra no pão e o cabrito em salsicha. A cozinha de altitude portuguesa cruzou-se com a do Peru e a de Itália e o resultado foi bem saboroso. É também a Alexandra que nos interpela sobre o que pode haver de filosófico num prato de comida, a propósito da sua entronização como membro da Ordem da Cabidela.

Nos vinhos, o Pedro Garcias escolhe a harmonização perfeita para assistir amanhã à final do Euro 2020, que se vai disputar entre a Itália e a Inglaterra, e, com a ajuda do Manuel Carvalho, apresenta as novidades da semana.

A Carla B. Ribeiro andou a testar o Lexus UX 300e, um SUV eléctrico e divertido, e o Miguel Esteves Cardoso apresenta a solução mais vencedora para conseguir sobreviver ao Verão sem ser comido vivo pelas melgas.

Deixo para o fim a Memória de viajante do Sousa Ribeiro, que teve um encontro inesperado em Madagáscar, e a fuga da leitora Francisca Sena Lino, que escreve sobre a praia da Areia Branca. Se quiser partilhar connosco as suas experiências de viagem, escreva-nos para fugas@publico.pt.

Estamos conversados por hoje. Volto no próximo sábado com mais sugestões para as suas férias e os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

Vale a pena saber

O que comia o Nobel Egas Moniz? Os restaurantes de Estarreja revelam-nos tudo

Aldeia da Margarida: Há um novo hotel rural em Cinfães do Douro

Vinha, o novo hotel de luxo de Gaia está cheio de vistas panorâmicas

TAP inicia voos para quatro destinos em Marrocos e na Tunísia

Estrela Geopark: nove caminhadas para celebrar o primeiro aniversário da classificação UNESCO