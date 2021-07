Sánchez promove remodelação profunda no Governo a pensar na recuperação pós-pandemia

Responsável pela Economia sobe a “número 2” do executivo espanhol e há mexidas nas pastas dos Negócios Estrangeiros, Justiça, Educação, Território e Presidência. Ministros do Podemos mantêm cargos.

Poucos dias depois de ter garantido aos jornalistas que uma remodelação no Governo de Espanha não era uma questão “prioritária” neste momento, Pedro Sánchez anunciou este sábado a maior dança de cadeiras em La Moncloa (sede do Governo espanhol) desde que assumiu a chefia do executivo. Há mudanças na hierarquia e caras novas à frente dos ministérios da Justiça, Educação, Presidência, Negócios Estrangeiros, Território, Cultura e Ciência. Os cinco ministros do Unidas Podemos mantêm, no entanto, os respectivos cargos.