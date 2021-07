Haiti pede apoio militar aos EUA e à ONU para restabelecer “segurança e ordem pública”

Dois dias depois do assassinato do Presidente, o primeiro-ministro interino afirmou que o Haiti precisa de “assistência” e defendeu que os “parceiros podem ajudar a resolver a situação”.

O Haiti pediu auxílio militar aos Estados Unidos e às Nações Unidas, para ajudarem a garantir a segurança de infra-estruturas fundamentais do país, na sequência do assassínio do Presidente Jovenel Moïse. Num país já marcado pela violência e tumultos, um ministro alertou à AFP que “os mercenários podiam destruir algumas infra-estruturas para criar o caos no país”.

Logo no dia do assassinato do Presidente, a 7 de Julho, o gabinete do primeiro-ministro enviou uma carta às Nações Unidas, onde pediu “apoio para os esforços da polícia nacional para restabelecer a segurança e a ordem pública em todo o território”, citou a Al-Jazeera.

“Precisamos garantidamente de assistência e pedimos ajuda aos nossos parceiros internacionais”, disse à Associated Press o primeiro-ministro interino Claude Joseph, na sexta-feira, defendendo que os “parceiros podem ajudar a polícia nacional a resolver a situação” de segurança e a garantir a realização das eleições presidenciais e legislativas em Setembro.

“O Governo do Haiti pediu assistência de segurança e para a investigação [do assassinato], e continuamos regularmente em contacto com os responsáveis haitianos para discutir como os EUA podem prestar apoio”, disse um porta-voz do departamento. Segundo a Reuters, um responsável norte-americano adiantou não haver planos, para já, de assistência militar.

Contudo, a Casa Branca planeia enviar uma delegação com responsáveis do FBI e do Departamento de Segurança Interna. Além de providenciar recursos humanos para ajudar a investigação do assassinato, vão ser enviados “recursos financeiros”, segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. Também vão auxiliar na investigação as autoridades colombianas, confirmou na sexta-feira o Presidente colombiano, Iván Duque.

Os pedidos de assistência acontecem numa altura em que o Governo interino procura estabilizar o país, empobrecido, onde já se vivia uma crise política, uma vaga de violência com uma forte contestação popular contra Moïse, acompanhada de batalhas entre gangues e entre estes e as forças de segurança.

Na quarta-feira, a tensão vivida nas ruas do Haiti intensificou-se, após o Presidente ter sido assassinado na sua residência num ataque levado a cabo por um comando de 26 colombianos e dois americanos nascidos no país. Desde então, 17 dos suspeitos foram detidos, três foram mortos e oito continuam a monte.

A crise política também se intensificou quando na sexta-feira um grupo de deputados declarou a sua lealdade e reconheceu Joseph Lamber, presidente do Senado destituído, como o presidente interino, num desafio à autoridade do Governo interino. Também reconheceram como primeiro-ministro Ariel Henry, nomeado por Moïse antes de ser morto.

Claude Joseph, o primeiro-ministro interino, manifestou a sua desilusão perante o aproveitamento da morte de Moïse para ganhos políticos, referindo que “apenas existe uma forma de uma pessoa se tornar Presidente no Haiti: através de eleições”.

A eventual presença militar dos EUA e da ONU pode, ainda assim, criar mais instabilidade. Como explica Jake Johnston, especialista no Haiti do think tank Center for Economic and Policy Research, “outra mobilização de tropas estrangeiras para o Haiti pode ser um desastre”, citou o Guardian.

Também Kinsley Jean, um líder estudantil haitiano e activista político, mostrou-se “fervorosamente” contra quaisquer intervenções militares no país, acreditando que “cada intervenção militar trouxe mais problemas às pessoas do Haiti”, refere o diário britânico.