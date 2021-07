Eslovénia: uma mão na UE, olhos em Visegrado e o interesse chinês

No mesmo dia em que o primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa, recebia a presidência do Conselho da União Europeia das mãos do seu homólogo português, o líder do Governo húngaro, Viktor Orbán, assumia a presidência anual do Grupo de Visegrado, uma aliança à qual a Eslovénia não pertence de facto, mas com quem o chefe do executivo esloveno partilha a visão da Europa e do mundo.