China e Rússia olham para os taliban como aliados no futuro do Afeganistão

Com os EUA fora do caminho, Moscovo quer garantir a segurança dos seus satélites na Ásia Central e Pequim quer caminho livre para a Nova Rota da Seda.

Após a saída dos Estados Unidos e aliados da NATO do Afeganistão, duas questões se colocam para o futuro imediato do país: até que ponto o Governo de Cabul resistirá à ofensiva dos taliban, que já controlam grande parte do território, e quem ocupará o lugar deixado vago pelos norte-americanos para impedir que o país mergulhe no caos.