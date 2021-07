Haiti: 200 anos de catástrofe

Os haitianos vivem a História como uma sucessão de catástrofes. Animam-se dizendo: “Agora que batemos no fundo, que estamos por terra, só podemos reerguer-nos”. Mas a seguir vem, frequentemente, outra catástrofe. O assassínio do Presidente Jovenel Moïse, por um bando armado que assaltou o palácio presidencial na madrugada de 7 de Julho, é apenas mais um episódio no longo percurso da falência do Estado haitiano.