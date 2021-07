Leiria, uma geografia sentimental por quem a faz com paixão

Redescobrimos o Menino do Lapedo, almoçámos com Eça e quase nos cruzámos com o padre Amaro. Escutámos as palavras de Afonso Lopes Vieira e um órgão “divino”. Vimos Leiria unida com sentimento e pela cultura - a sua e a que se vê do alto do seu castelo. A que quer mostrar à Europa.