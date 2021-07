Variantes do coronavírus ameaçam recuperação global, avisa G20

Grupo dos 20 países mais ricos do mundo diz que a retoma “continua exposta a riscos, em particular a propagação de novas variantes” e “diferentes ritmos de vacinação”.

As novas variantes do coronavírus e o fraco acesso às vacinas nos países em desenvolvimento ameaçam a recuperação económica global, alertaram no sábado os ministros das Finanças das 20 maiores economias do mundo.

O comunicado final do encontro do G20 em Veneza, Itália, diz que as perspectivas económicas globais melhoraram desde a reunião anterior do grupo, em Abril, graças às campanhas de vacinação e aos pacotes de apoio económico lançados pelos governos e pela União Europeia. Porém, essa retoma é ainda frágil face ao desafio colocado por variantes altamente transmissíveis como o Delta. Esta variante representa a larga maioria dos casos da quarta vaga da pandemia em Portugal e também é dominante noutros países da Europa.

“A recuperação caracteriza-se por grandes divergências entre países e dentro de cada país e continua exposta a riscos, em particular a propagação de novas variantes do vírus que provoca a covid-19 e diferentes ritmos de vacinação”, lê-se no comunicado.

Em África, por exemplo, a progressão da variante Delta e a falta de vacinas estão a levar vários países a um “cenário indiano”, com hospitais sem capacidade e falta de oxigénio.

As nações do G20 prometeram utilizar todos os instrumentos políticos para combater a covid-19, mas também houve acordo para evitar a imposição de novos confinamentos e medidas restritivas.

“Todos concordamos que devemos evitar introduzir novamente qualquer restrição à circulação de cidadãos e ao modo de vida das pessoas”, disse a ministra da Economia italiana Daniele Franco, cujo país detém a presidência rotativa do G20 até Dezembro.

O comunicado, embora sublinhe o apoio à “partilha global equitativa” de vacinas, não propôs medidas concretas, limitando-se a reconhecer uma recomendação de aplicar 50 mil milhões de dólares no financiamento de novas vacinas pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde e Organização Mundial do Comércio.

No encontro de Veneza, o G20 chegou a acordo sobre a implementação de um novo mecanismo tributário para as empresas multinacionais, que vai abranger 130 países e jurisdições, e que pretende travar o desvio de impostos para países com tributação mais baixa ou para os chamados “paraísos” fiscais.