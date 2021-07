G20 valida acordo de IRC mínimo de pelo menos 15% para as multinacionais

O G20 chegou este sábado a acordo sobre a implementação de um novo mecanismo tributário para as empresas multinacionais, que vai abranger 130 países e jurisdições, e que pretende travar o desvio de impostos para países com tributação mais baixa ou para os chamados “paraísos" fiscais. A validação do acordo, que está a ser promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), foi anunciada pelo ministro alemão Olaf Scholz, no final do encontro de ministros das Finanças e dos governadores dos bancos centrais das 20 maiores economias do mundo, que decorreu durante dois dias em Veneza, em Itália.

“Os países do G20 colocaram-se hoje aqui de acordo sobre quererem criar uma nova ordem tributária internacional”, disse o governante alemão em declarações aos meios de comunicação social em Veneza, citadas pela agência espanhola de notícias, a Efe.

Para Scholz, trata-se de um “grande momento histórico que mereceu um grande aplauso na sala, já que todos perceberam que algo de importante estava a acontecer”.

Ainda segundo a Efe, os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais do G20, no primeiro encontro presencial desde Fevereiro de 2020, “garantiram um acordo político para apoiar este sistema impulsionado pela OCDE”, que pretende evitar que as multinacionais fujam aos impostos ou desviem os seus lucros para paraísos fiscais, nomeadamente as que funcionam com base digital.

Questionado sobre se será possível que alguns países europeus mais reticentes, como a Irlanda, Hungria ou Estónia, que têm atraído investimentos privados devido à baixa tributação, possam aprovar o acordo, o governante mostrou-se convicto que sim.

“Estou absolutamente seguro de que haverá um acordo em Outubro”, respondeu, argumentando com o grande poder de persuasão do G20, que “representa 90% do PIB mundial”.

Como o PÚBLICO explica na edição deste sábado, os 139 países que estão a discutir a reforma fiscal internacional no chamado “Quadro Inclusivo da OCDE/G20” tentam um consenso em torno de dois pilares: um destina-se a reafectar parcialmente os direitos de tributação a jurisdições de consumo dos produtos e serviços, outro a criar um patamar mínimo de IRC de pelo menos 15% a nível mundial. Por agora, oito dos 139 países envolvidos ficaram de fora do acordo de princípio, mas as negociações técnicas e políticas continuam até Outubro. Com agências