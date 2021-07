Os dois pilares da reforma fiscal da OCDE

Para já, 131 dos 139 países negociadores da reforma fiscal da OCDE subscreveram o acordo de princípio. As negociações continuam até Outubro.

Os 139 países que estão a discutir a reforma fiscal internacional no chamado “Quadro Inclusivo da OCDE/G20” tentam um consenso em torno de dois pilares: um destina-se a reafectar parcialmente os direitos de tributação a jurisdições de consumo dos produtos e serviços, outro a criar um patamar mínimo de IRC a nível mundial. Por agora, oito dos 139 países envolvidos ficaram de fora do acordo de princípio, mas as negociações técnicas e políticas continuam até Outubro.