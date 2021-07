Certificado digital covid-19 pode ser pedido nos 750 Espaços Cidadão

Pedido presencial é uma alternativa ao pedido online, através do portal do SNS24, numa altura em que a procura está a aumentar.

O certificado digital covid-19 pode ser pedido num dos mais de 750 Espaços Cidadão que existem em Portugal continental. O pedido presencial nos Espaços Cidadão, com excepção daqueles que se localizam dentro das Lojas de Cidadão, é uma alternativa ao pedido online, disponível através do portal do SNS24, lembra o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP).

O alerta para esta alternativa, que até 30 de Junho já recebeu mais de 1000 pedidos de certificado, é feito no dia em que entram em vigor regras mais apertadas para jantar no interior de restaurantes localizados nos concelhos de risco elevado, aos fins-de-semana, e para quem pretende aceder a hotéis ou outros estabelecimentos de alojamento, neste último caso a nível nacional.

Estas novas regras fizeram disparar o número de pedidos do certificado que permite comprovar a vacinação contra a covid-19, a recuperação da doença nos últimos seis meses, ou a realização de teste negativo à doença.

“O documento digital facilita a circulação das pessoas de forma segura, dentro e fora de Portugal e pode ser utilizado para ter acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local, como restaurantes e hotéis, onde, de acordo com as medidas específicas decididas no último Conselho de Ministros, é exigida a apresentação de certificado digital ou teste negativo em todo o território continental”, lê-se no comunicado.

O certificado também facilita as deslocações entre todos os Estados-membros da União Europeia, e ainda na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega e na Suíça.