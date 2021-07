Dos patrocinadores à bolsa: o que poderá está em risco para o Benfica?

Além de um imbróglio na cúpula dirigente do Benfica, a detenção de Luís Filipe Vieira no âmbito da Operação Cartão Vermelho poderá ter impactos consideráveis em vários outros sectores do clube da Luz. A primeira área afectada pode ser a dos patrocínios: como é publicamente conhecido, o clube negociava nos últimos dias uma renovação do contrato com a companhia aérea Emirates, válido até 2021. Nos últimos anos, o sector de marketing do Benfica foi uma aposta forte da direcção, atraindo vários investidores – e marcas – internacionais para o clube.