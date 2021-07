Festival ofensivo de Portugal em Amesterdão

A margem de erro era quase nula e Portugal não cedeu um milímetro. Com uma prestação ofensiva de grande nível, a selecção portuguesa de râguebi derrotou neste sábado os Países Baixos em Amesterdão, por 61-28, e continua na luta por um lugar no Campeonato do Mundo de 2023. Numa partida com nove ensaios dos “lobos”, destaque para Samuel Marques e para os dois pontas portugueses: Rodrigo Marta terminou com três ensaios, Rafaelle Sorti com cinco.

Mais de três meses depois de conseguir no Jamor uma importante vitória contra a Espanha, Portugal voltou a mostrar competência no quarto jogo no Rugby Europe Championship (REC) 2021, competição que serve de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2023.

Com os dois primeiros lugares do somatório do REC 2021 e 2022 a darem acesso directo ao Mundial – o terceiro disputará uma repescagem -, qualquer ponto perdido contra os holandeses pode ser fatal para as selecções que ambicionam estar em França e, para uma jornada dupla (no próximo fim-de-semana Portugal joga na Rússia), o seleccionador nacional Patrice Lagisquet conseguiu fazer uma das mais fortes convocatórias dos últimos anos.

Habitualmente privada dos melhores jogadores por motivos desportivos e extra-desportivos, desta vez a selecção portuguesa teve menos baixas do que é habitual, conseguindo ter um “XV” equilibrado e de excelente nível, com um banco onde havia jogadores com a qualidade de Duarte Diniz, Diogo Hasse Ferreira, Manuel Cardoso Pinto ou Pedro Bettencourt.

O resultado da categoria do “XV” português apresentado em Amesterdão foi um festival de râguebi ofensivo, para o qual os Países Baixos não tiveram argumentos. Ao fim de apenas 14 minutos, Portugal já tinha marcado três ensaios e, embora o primeiro tenha sido de um avançado (Tadjer Barbosa), foi através da habitual velocidade e talento das suas linhas-atrasadas que os “lobos” fizeram gato-sapato dos holandeses.

Tendo um “pack” avançado competente, que conseguia ganhar a lutar nas fases estáticas, a bola chegava com facilidade aos três-quartos, o que permitiu que Portugal fosse coleccionando ensaios, terminando o jogo com nove marcados, oito deles marcados por Marta e Storti, os dois pontos portugueses.

Garantido o fundamental triunfo com ponto de bónus ofensivo em Amesterdão, a selecção portuguesa sobe ao segundo lugar do REC 2021 com dez pontos, e fecha a sua participação na prova no próximo sábado, na casa de um dos rivais na luta pela qualificação para o Mundial 2023: a partir das 11h30, Portugal defronta, em Nizhny Novgorod, a Rússia.