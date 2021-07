Benfica confirma transferência de Nuno Tavares para o Arsenal

O Benfica confirmou este sábado a transferência de Nuno Tavares para o Arsenal. O lateral-esquerdo de 21 anos alinhou em 25 partidas pela equipa principal do Benfica na época 2020-21, assinando um golo.

“Nuno Tavares ingressou no Benfica em 2015/16, para actuar nos juvenis. Depois, pela equipa de juniores participou em 26 jogos do Campeonato Nacional 2017/18, sagrando-se campeão nacional no escalão nessa mesma temporada. O defesa disputou 13 partidas pelo Benfica B em 2018/19 e subiu ao plantel A em 2019/20, tendo alinhado em 16 jogos e apontado um golo. Na temporada 2020/21 foi utilizado em 25 encontros”, detalhou o Benfica em comunicado.

Também o clube inglês já anunciou nas redes sociais a contratação do lateral-esquerdo.